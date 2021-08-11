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США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman

Мир » Северная Америка » США и Канада

США в рамках испытаний запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой.

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman

Благодаря подобным испытаниям удастся отслеживать готовность баллистических ракет и убеждать "союзников нашей страны в том, что наши средства ядерного сдерживания" являются безопасными, надежными и эффективными, сообщили в Пентагоне.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты семейства Minuteman были созданы во время "холодной войны", чтобы сдерживать СССР. В настоящее время Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, которая находится на вооружении американской армии. У США 450 таких ракет. Их создание началось в 1970 году, а прекратилось в конце 1978 года. Дальность поражения цели у этой МБР составляет 12 тысяч километров.

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В Калифорнии прошли испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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