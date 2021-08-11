Правительство Таиланда в конце этого года займётся испытаниями двух вакцин против коронавирусной инфекции в форме назального спрея. Об этом рассказали журналисты СМИ Reuters. В публикации они привели данные пресс-секретаря таиландских властей Ратчаду Танадирек.
Вакцины создали учёные из Государственного центра генной инженерии и биотехнологий. Специалистам помогли исследования аденовирусного вектора и вируса гриппа. Изначально препараты проверят на мышах, затем на людях. Вторая фаза испытаний пройдёт в марте 2022 года.
Напомним, что к следующему году Таиланд выпустит три вакцины от "ковида".
Вакцину Baiya SARS-CoV-1 Vax 1 сделали из табака. Её творцы — компания Baiya Phytopharm и Университет Чулалонгкорн.
Препарат CU-Cov19 или ChulaCov19 разработали на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты. Этим проектом занимается медицинский факультет Университета Чулалонгкорн и Университетом Пенсильвании.
Вакцину HXP-GPO Vac создали члены Государственной фармацевтической организацией Таиланда вместе со специалистами из Университета Махидол и американского института РАТН. Препарат тестируют на людях.
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Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.