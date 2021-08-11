В Таиланде на людях протестируют вакцину от "ковида" в виде спрея

Правительство Таиланда в конце этого года займётся испытаниями двух вакцин против коронавирусной инфекции в форме назального спрея. Об этом рассказали журналисты СМИ Reuters. В публикации они привели данные пресс-секретаря таиландских властей Ратчаду Танадирек.

Вакцины создали учёные из Государственного центра генной инженерии и биотехнологий. Специалистам помогли исследования аденовирусного вектора и вируса гриппа. Изначально препараты проверят на мышах, затем на людях. Вторая фаза испытаний пройдёт в марте 2022 года.

Напомним, что к следующему году Таиланд выпустит три вакцины от "ковида".

Вакцину Baiya SARS-CoV-1 Vax 1 сделали из табака. Её творцы — компания Baiya Phytopharm и Университет Чулалонгкорн.

Препарат CU-Cov19 или ChulaCov19 разработали на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты. Этим проектом занимается медицинский факультет Университета Чулалонгкорн и Университетом Пенсильвании.

Вакцину HXP-GPO Vac создали члены Государственной фармацевтической организацией Таиланда вместе со специалистами из Университета Махидол и американского института РАТН. Препарат тестируют на людях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.