Полыхнуть на армяно-азербайджанской границе может в любой момент

Министр обороны Армении в среду предупредил ОДКБ, что его страна готова "успокоить Азербайджан" силой.

Что сейчас происходит на многострадальной армяно-азербайджанской границе? Чем вызвано такое "предупреждение"?

Эти вопросы корреспондент Pravda. Ru адресовал Андрею Кошкину, эксперту Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

— Рассматривать эту ситуацию надо в контексте тех отношений, которые уже не один десяток лет — более 100, если совсем уж точно — развиваются между Арменией и Азербайджаном. Сейчас — после боестолкновений 2020 года, там все застарелые гешефты обострились.

На сегодняшний день при участии России сделано многое.

Но постоянные нарушения режима тишины происходят регулярно. Как и постоянные обвинения звучат в том, что противоположная сторона является нарушителем.

Здесь главная проблема — демаркация государственной границы. Необходимо согласовать ее на бумаге, а потом "прочертить" на земле.

После этого можно — в случае чего — говорить о том, что она нарушена. Сейчас каждая из сторон говорит о нарушении границ так, как она их понимает.

Демаркация — это один из цивилизованных шагов в формате мирового права, который бы позволил дать толчок к поиску каких-то точек соприкосновения.

Даже если эта граница будет согласована на бумаге и выстроена на местности, а затем уже оформлена соответствующими знаками, то это бы уже свидетельствовало поиску движения навстречу, то есть выстраивание отношений.

Но пока что выйти на это согласование тяжело. И идут взаимные обвинения, которые, вызывают у мировой общественности обеспокоенность, что наши соседи находятся в режиме стремления, скорее, обострить отношения, чем их стабилизировать.

— А можно ли сказать, что армянский министр предупредил, что прошлогодний вооруженный конфликт может в скором времени повториться?

— Не исключено. К сожалению, решения проблем не наступило, их основные причины не устранены. Так что у мировой общественности есть все основания переживать, затаив дыхание.

Тем более, что взаимные обстрелы нет-нет да происходят. Там надо много работать. Процессы, которые происходят внутри государства, тоже в значительной степени влияют на то, что происходит на линии соприкосновения.