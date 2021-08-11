Сооснователь Telegram-канала NEXTA признался, что искренне верил в то, что делал.
Роман Протасевич подробно рассказал о своей роли в белорусских протестах 2020 года в интервью изданию RT.
Он не стал скрывать, что действительно работал над маршрутами передвижения людей во время протестных акций, и также заверил, что не занимался координацией, поскольку в стране был отключен Интернет. По словам Протасевича, NEXTA освещала белорусские протесты не больше, чем это делали другие Telegram-каналы, у которых были тысячи журналистов на улицах.
Протасевич признался, что искренне верил в то, что делал, и его вполне можно назвать соавтором попытки государственного переворота в стране:
Во многих моментах я был чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы, которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал.
Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.
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