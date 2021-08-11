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"Будущее США под угрозой": американцев испугали учения России и Китая

Мир » Северная Америка

Сайт FoxNews опубликовал новость о совместных учениях России и Китая "Взаимодействие-2021", которые стартовали на этой неделе. В комментариях американские пользователи подвергли критике армию США.

"Будущее США под угрозой": американцев испугали учения России и Китая

В публикации сообщается, что маневры войск России и Китая проводятся, чтобы улучшить взаимодействие между оборонными ведомствами двух стран, скоординировать действия во внешней политике и противостоять "глобальному доминированию США".

В комментариях под новостью пользователи начали критиковать американскую армию.

"Они тренируются, а наши генералы размышляют над тем, какой корректный суффикс добавить к слову солдат… Мы в затруднительном положении и даже не подозреваем об этом", — написал пользователь под ником middleground50.

Пока русские и китайцы тренируются, "американские военные проводят тренинги по защите прав расовых меньшинств! У нас серьезные проблемы, ребята!", написал Nms1.

"Будущее США под угрозой, если Россия и Китай продолжат координировать действия", — написал speaketruth и добавил, что вся импортная продукция поступает из Китая, а Байден допустил, чтобы Россия поставляла свой газ в Европу.

Пользователь DaCultfider обвинил в союзе Москвы и Пекина экс-президента США Барака Обаму, который ввел санкции против России и тем самым сблизил ее с Китаем.

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"Сибу/Взаимодействие-2021"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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