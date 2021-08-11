Максим Шугалей подверг жёсткой критике фильм BBC о россиянах в Ливии

Издание BBC опубликовало фильм-расследование на основании информации из планшета, который якобы оставил недалеко от Триполи боец "ЧВК Вагнера" в 2020 году. Максим Шугалей уверен, что заявления британцев являются очередной спекуляцией.

"Я об очередном "фильме", который вышел вчера на арабском языке. По словам создателей, на якобы найденном планшете под Триполи есть какая-то "стоящая" информация от 2019 года о присутствии граждан России в Ливии", — написал он у себя в Telegram-канале.

Шугалей добавил, что планшет якобы обнаружили в Ливии больше года назад, но информацию об этом решили обнародовать только сейчас. Глава ФЗНЦ предположил, что скоро состоится очередное заседание ООН или другой "бесполезной организации", под которое лепятся эти фейки.

Он также раскритиковал русскоязычные СМИ за распространение фейкового расследования, которое является дешёвой подделкой. Ранее стало известно, что редакция Федерального агентства новостей готовит разоблачение фильма, которое продемонстрирует несостоятельность обвинений британских расследователей.