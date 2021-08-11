Россиянка Сапега сообщила, что КГБ не вмешивалось в посадку самолёта Ryanair

Россиянка София Сапега, которую задержали в Белоруссии, сообщила в ходе интервью на шоу "Это другое", что КГБ не участвовал в принудительной посадке самолёта Ryanair, произошедшего в Минске 23 мая.

София Сапега заявила, что на борту не было представителей белорусских спецслужб. Также она добавила, что в посадке самолёта могли участвовать люди из рабочего окружения Романа Протасевича, задержанного главного редактора оппозиционного СМИ NEXTA.

Сам Роман Протасевич после задержания дал несколько интервью, в которых признался, что руководители Telegram-каналов организовали митинги в Белоруссии. Администраторы и владельцы координировали протестующих людей. После этого Романа Протасевича перевели на домашний арест и разрешили пользоваться Интернетом.

Родственники и друзья Романа Протасевича посчитали, что он делал эти заявления под давлением. По мнению родителей, бывшего оппозиционера пытали.

Напомним, что из-за задержания Протасевича и Сапеги возник международный скандал. Евросоюз одобрил санкции против крупнейших белорусских предприятий.

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