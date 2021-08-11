Сотни афганских военных сдались "Талибану"*

Сотни афганских военных сдались боевикам террористической и запрещённой на территории России организации "Талибан"*. Это произошло в аэропорту провинции Кундуз, около границы с Таджикистаном. Об этом сообщило агентство AFP с цитатами члена совета провинции.

Член совета провинции Амруддин Вали пояснил:

"Сегодня утром сотни военнослужащих, полицейских и членов сил сопротивления, которые располагались в аэропорту, сдались талибам со всем своим снаряжением".

Агентство Пажвок сообщило со ссылкой на чиновников, что люди радикального движения "Талибан"* захватили семь из девяти северных провинций Афганистана. Силы безопасности страны контролируют только Мазарин-Шариф и Меймене.

Ранее в Пентагоне заявили, что в ближайшее время Кабул сдастся талибам. Для этого достаточно полгода или даже 30-90 дней. Прогноз настолько пессимистический, потому что боевики быстро продвигаются по территории страны: за четыре дня они захватили восемь региональных столиц. Американские власти готовят эвакуацию сотрудников посольства США.

* Организация, запрещённая в России.

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