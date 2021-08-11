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Суд вынес приговор экстрадированному из России белорусскому кикбоксеру

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Вынесенное решение оказалось мягче, чем просила прокуратура.

Суд вынес приговор экстрадированному из России белорусскому кикбоксеру

Правозащитный центр "Весна" сообщил в Telegram о том, что минский суд вынес приговор по делу многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина.

Спортсмена обвиняли в сопротивлении силовикам во время протестных выступлений 10 августа 2020 года, по завершении которых Кудин попытался уйти от наказания, сбежав в Россию.

Изначально прокуратура просила для кикбоксера 3,5 года, но итоговый приговор оказался мягче: спортсмену дали 2,5 года лишения свободы.

В феврале Генпрокуратура Белоруссии направила в Россию запрос об экстрадиции Кудина. Кикбоксера сначала отправили в зеленоградское СИЗО, после чего в июле тайно вывезли из изолятора вопреки решению ЕСПЧ.

Чуть позже спортсмен записал обращение, в котором попросил оппозицию не использовать его имя в своих интересах и заявил о том, что поддерживает президента Александра Лукашенко.

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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