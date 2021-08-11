EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Скончался участник хоккейной Суперсерии-72 СССР - Канада
Глава Минздрава оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"
Очередной ляп: Байден "привил от COVID-19" больше людей, чем живёт в стране
Лукашенко говорит правду: белорусы не хотят интеграции с Россией
Школьница умерла в стоматологической клинике в Тольятти
42 человека сгорели в огне лесных пожаров в Алжире за два дня
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Пентагон: Кабул сдастся талибам в самое ближайшее время
COVID-19 опять мутировал: новый "йота"-штамм ещё летальнее, чем "дельта"

ЛГБТ становится символом европейского раскола: Румыния поддержит Венгрию

Мир » Европа » Евросоюз

В Румынии правые партии хотят ввести закон против "ЛГБТ-пропаганды" по венгерскому образцу. Критики видят в этом попытку вывести страну на антиевропейский курс.

ЛГБТ становится символом европейского раскола: Румыния поддержит Венгрию

Что означают буквы LGBT, многие люди в Румынии еще недавно не знали. Лучшее тому подтверждение — провал осенью 2018 года референдума против гомосексуализма, проводившийся Румынской Православной церковью (БОР). Несмотря на то, что духовенство имеет большое влияние среди населения, люди на референдум попросту не пошли — им это было неинтересно.

Но сегодня несколько правых румынских партий пытаются поднять тему ЛГБТ на самый верх общественной повестки дня-точнее, вопрос о необходимости борьбы с так называемой "идеологией ЛГБТ" и "гомо-пропагандой". Средство для этого: импорт недавно вступившего в силу закона Виктора Орбана против пропаганды ЛГБТ.

"Румыния также должна законодательно защитить своих несовершеннолетних от пропаганды ЛГБТ", — решили политики и внесли в парламент законопроект, во многом схожий с принятым ранее в Венгрии.

По мнению аналитиков, эта инициатива "выходит далеко за рамки румынской внутренней политики":

  • адвокат и либеральный венгерский политик Питер Экштейн-Ковач, например, увидел в этом "попытку вовлечь Румынию, которая до сих пор явно проевропейская, в антиевропейский, дружественный Кремлю альянс."

К слову, если этот закон всё же удастся "протолкнуть", то в Евросоюзе станет уже три "плохиша": Венгрия, Польша и Румыния:

Польша и Венгрия в суде будут объясняться за нелюбовь к ЛГБТ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Очередной ляп: Байден "привил от COVID-19" больше людей, чем живёт в стране
Лечебные травы против простуды, гриппа и бронхита
Лукашенко говорит правду: белорусы не хотят интеграции с Россией
Школьница умерла в стоматологической клинике в Тольятти
42 человека сгорели в огне лесных пожаров в Алжире за два дня
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Пентагон: Кабул сдастся талибам в самое ближайшее время
COVID-19 опять мутировал: новый "йота"-штамм ещё летальнее, чем "дельта"
Пхеньян оставил за собой право на превентивный удар из-за учений США и Сеула
Популярное
Российский шоу-бизнес
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь

Гимнастка на долгое время выпадала из поля зрения прессы. Алина Кабаева старательно скрывается от публичной жизни, однако инцидент с российской спортсменкой Диной Авериной на Олимпиаде в Токио заставил Алину публично высказать свою точку зрения по поводу произошедшего скандала.

Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Маммология
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Экспертное мнение
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
Российский шоу-бизнес
Мясников посоветовал Панину самому плюнуть в лицо Соловьёву
Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Глава МИД Киргизии: русофобии у нас нет, требуем в России не разжигать
Политика. Новости и аналитика
"Русские в Киргизии не гости": Жириновский пригрозил Бишкеку
Иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову будет рассмотрен сегодня
Политика. Новости и аналитика
Иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову будет рассмотрен сегодня
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников