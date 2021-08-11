ЛГБТ становится символом европейского раскола: Румыния поддержит Венгрию

В Румынии правые партии хотят ввести закон против "ЛГБТ-пропаганды" по венгерскому образцу. Критики видят в этом попытку вывести страну на антиевропейский курс.

Что означают буквы LGBT, многие люди в Румынии еще недавно не знали. Лучшее тому подтверждение — провал осенью 2018 года референдума против гомосексуализма, проводившийся Румынской Православной церковью (БОР). Несмотря на то, что духовенство имеет большое влияние среди населения, люди на референдум попросту не пошли — им это было неинтересно.

Но сегодня несколько правых румынских партий пытаются поднять тему ЛГБТ на самый верх общественной повестки дня-точнее, вопрос о необходимости борьбы с так называемой "идеологией ЛГБТ" и "гомо-пропагандой". Средство для этого: импорт недавно вступившего в силу закона Виктора Орбана против пропаганды ЛГБТ.

"Румыния также должна законодательно защитить своих несовершеннолетних от пропаганды ЛГБТ", — решили политики и внесли в парламент законопроект, во многом схожий с принятым ранее в Венгрии.

По мнению аналитиков, эта инициатива "выходит далеко за рамки румынской внутренней политики":

адвокат и либеральный венгерский политик Питер Экштейн-Ковач, например, увидел в этом "попытку вовлечь Румынию, которая до сих пор явно проевропейская, в антиевропейский, дружественный Кремлю альянс."

К слову, если этот закон всё же удастся "протолкнуть", то в Евросоюзе станет уже три "плохиша": Венгрия, Польша и Румыния:

Польша и Венгрия в суде будут объясняться за нелюбовь к ЛГБТ