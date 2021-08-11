Минобороны Британии: сделка США с талибами - гнилая и ущербная

Раскритиковав мирное соглашение между США и талибами как "гнилое” и "ущербное”, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания пыталась сформировать военную коалицию из "единомышленников союзников" для поддержки афганских сил после ухода американских войск.

Однако, сообщил Уоллес, "почти все" государства-члены НАТО были "не заинтересованы” оставаться в Афганистане после ухода США из страны в соответствии с условиями мирного соглашения от февраля 2020 года, которое, как ожидалось, положит конец более чем 18-летнему конфликту.

"Какое-то время, — добавил он, — правительство подумывало о том, чтобы пойти на это в одиночку, но решило, что введение сил в Афганистан нецелесообразно, поскольку это одностороннее вмешательство потребует от Великобритании вывести себя из многих других мест по всему миру”.

Напомним, что сделка, заключенная с талибами администрацией Трампа и продолженная президентом Байденом, предусматривала, среди прочих условий, вывод войск США и НАТО. Но Уоллес ещё тогда настаивал, что это приведет к возвращению талибов к власти — и еще одной военной кампании для британских войск.

"Сделка была гнилой сделкой, она испорчена… Меня огорчает, что эта сделка перечеркнула многое из того, что было достигнуто в Афганистане за 20 лет. Мы, вероятно, вернемся через 10 или 20 лет. Но действовать сейчас невозможно", — говорит глава Минобороны Великобритании.

К слову, это не первый эмоциональный выпад британских военных в адрес США по поводу Афганистана: в минувшие выходные генерал Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании, заявил BBC, что Запад "продал будущее Афганистана в очень трудное место” и назвал вывод войск "стратегической ошибкой”.

"Мы подвергнем себя риску восстановления террористических организаций в Афганистане, что принесет вред Европе и другим странам…. Я думаю, что это очень плохой стратегический результат", — сказал Бэрронс.

К слову, о необходимости возвращения военного контингента западных стран в Афганистан говорят и в Германии:

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