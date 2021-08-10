Бесплатный российский полис ОМС в ДНР оказался платным

С 9 августа жителям Донецкой народной республики, имеющим российское гражданство, предоставили возможность оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Для этого нужно обратиться в Единый регистрационный центр (ЕРЦ).

Однако в отличие от России, в ДНР данная услуга не бесплатная. Желающим оформить бумажный полис ОМС нужно будет заплатить 695 рублей: 495 рублей — за сам полис и 220 рублей за услуги ЕРЦ.

Пластиковый полис обойдётся в 820 рублей — 600 рублей полис плюс 200 рублей стоимость услуг центра.

"Получение полиса ОМС в ЕРЦ ДНР — это альтернатива. Никто не заставляет получать полис ОМС в ЕРЦ ДНР. Вы, находясь в РФ, всегда можете оформить его бесплатно. Но оформить полис ОМС на территории Республики — отличная возможность. Тем более нужно понимать, что ваш пакет документов необходимо принять и обработать (зарплата работника ЕРЦ), отвезти и забрать в РФ (транспортные расходы). Именно поэтому у этой услуги в ДНР есть цена", — написала депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова в своём телеграм-канале.

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