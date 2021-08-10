В Туркмении людям надо поклясться на Коране, что они не воспользуются VPN

Туркменские власти утвердили новые требования для граждан, которые планируют провести домой Интернет. Людям необходимо поклясться на Коране, что они не будут использовать технологию VPN. Об этом рассказали работники СМИ "Радио Свобода"*, которое Минюст добавил в список иностранных агентов.

О таком требовании журналистам сообщила местная жительница, которая стояла в очереди на Интернет около полугода. Женщину попросили поклясться на священном Коране, что она не станет прибегать к VPN.

Жительница уточнила, что без подобных сервисов невозможно попасть на сайты. Она добавила:

"Не знаю даже, что делать".

Официально информацию о клятвах пока не подтверждали.

В 2020 году власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы уменьшить панику среди граждан. Журналисты не могли использовать его в статьях. Также "коронавирус" убрали из брошюр об эпидемиологической ситуации. Их направляли в школы, больницы и другие учреждения. Кроме того, если люди обсуждали "ковид" на улице, их могли арестовать.

*Организация, которая выполняет функции иностранного агента.

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