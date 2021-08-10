NASA: "Американцы не смогут полететь на Луну в 2024 году"

Американцы не смогут высадиться на Луну в 2024 году, так как для них не подготовлены пригодные для полёта скафандры xEMU.

Об этом сообщается в докладе NASA.

Скафандры не будут готовы до апреля 2025 года.

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на отправку астронавтов на Луну в 2024 году с компанией SpaceХ. Сумма контракта составляет $2,89 млрд.

Специалистам предстоит разработать первый коммерческий посадочный модуль, который доставит двух американских астронавтов на Луну.

Предложение Илона Маска оказалось самым выгодным для NASA.

Компания Blue Origin оценила свои услуги в $5,9 млрд, а Dynetics — в $8,5 млрд, сообщает CNBC.

Ранее Pravda.Ru писала о секретах, которые NASA скрывает от человечества.

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