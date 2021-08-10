Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией

Власти Латвии объявили режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. Глава латвийского МВД Мария Голубева сказала, что причиной такого решения стало резкое увеличение количества нелегальных мигрантов.

По ее словам, немедленно начинается укрепление границы. Министерство обороны Латвии привлечет военных для охраны рубежей.

За минувшие 24 часа латвийские пограничники задержали на границе с Белоруссией 200 нелегальных мигрантов.

Ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась после того, как Минск отказался сдерживать поток мигрантов в страны Евросоюза из-за санкций Запада.

По данным белорусского Госпогранкомитета, Латвия силой выдворяет мигрантов из страны. Беженцы жалуются на побои от пограничников и отсутствие медпомощи.

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