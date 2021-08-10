В ЛНР нашли более десяти захоронений жертв конфликта в Донбассе

Первый замглавы МИД Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока рассказала о более чем десяти найденных захоронениях на территории ЛНР.

"Это всё жертвы украинской агрессии", — сказала Анна Сорока.

По её словам, в Луганске были найдены останки погибших людей. Более сотни человек не были опознаны.

Анна Сорока также заявила, что во время боевых действий в Донбассе Луганский морг не справился с загруженностью из-за количества убийств.

В ДНР и ЛНР была организована межведомственная комиссия по розыску лиц, пропавших без вести во время конфликта в Донбассе.

Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова в разговоре с ДАН сообщила, что "объединение сил позволит установить местонахождение людей и увековечить память погибших".

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