Видео: литовские пограничники бросили беременную мигрантку без сознания

Литовские пограничники выбросили беременную мигрантку без сознания на границу с Белоруссией. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии опубликовал видеозапись инцидента.

На кадрах видно, как пограничники Литвы тащат женщину, находящуюся в бессознательном состоянии, и бросают ее на землю рядом с линией литовско-белорусской границы.

"Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи", — сообщили представители ГПК Белоруссии.

Вместе с беременной женщиной были выдворены 10 человек, в том числе трое детей. Белорусские пограничники нашли женщину, которая находилась в тяжелом состоянии, и помогли ей. Мигрантка и ее дети были направлены в Поставскую центральную больницу.

В ГПК назвали инцидент вопиющим фактом действий представителей литовской погранохраны, противоречащим всем законам и человеческим ценностям.