Вооруженные силы Латвии готовы навести порядок на границе с Белоруссией

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Национальные вооруженные силы (НВС) страны готовы оказать помощь Государственной службе пограничной охраны и навести порядок на границе с Белоруссией, откуда в Латвию массово прибывают нелегальные мигранты.

Пабрикс выразил надежду, что сегодня правительство введет режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на латвийско-белорусской границе.

Чтобы привлечь военных к решению проблемы нелегальной миграции, МВД Латвии необходимо передать соответствующие полномочия пограничной охране и Вооруженным силам, отметил министр обороны.

"Нынешние колебания и нерешительность могут стоить слишком дорого латвийскому обществу", — отметил он.

По мнению Пабрикса, строительство на границе палаточных лагерей для размещения нелегальных мигрантов может быть неверно понято ими, как благосклонность властей Латвии. Ни один нарушитель не должен ступить на латвийскую землю, подчеркнул глава Минобороны.

В Латвию и Литву через Белоруссию устремились сотни нелегальных мигрантов. Только за последние пять дней на границе задержали 283 нарушителя, а всего с начала года — 343.

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