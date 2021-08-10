Эксперты оценили риск завоза лихорадки Марбург в Россию

Противочумной институт "Микроб" заявил, что вероятность распространения вируса Марбург в России крайне низкая.

"Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок", — говорят в институте.

Сегодня в ВОЗ сообщили, что в Гвинее был зарегистрирован первый случай заражения лихорадкой. Глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти заявил, что меры уже принимаются.

В ВОЗ также сообщили, что лихорадка Марбург имеет общие черты с вирусом Эбола. Заразившийся человек в Гвинее скончался от лихорадки. До этого на юге Гвинеи с января по июль произошла вспышка вируса Эбола.

Ранее лихорадка Марбург была обнаружена в разных странах Африки. Среди них: Ангола, Конго, ЮАР и Уганда.

В 2017 году в Уганде выявлено три случая заражения лихорадкой.

В 2008 году вирус был единожды вывезен за пределы Африки в Нидерланды и США.

Специалисты ООН отметили, что лихорадка Марбург имеет высокий процент летальности (50%).

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