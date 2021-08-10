Крымский парламентарий объяснил суть "глупых" высказываний Киева

То, что Россия будет выплачивать России репарации за Крым - это очередная глупость. Такое мнение высказал Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

На Украине есть должность "министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий". То есть, прямо говоря, ответственный по возвращению Крыма в состав Украины. Сейчас ее занимает некто Алексей Резников, который недавно отличился громким заявлением, что Россия не только обязательно вернет полуостров, но и останется должна выплачивать Киеву репарации.

Единственное, как и президент Украины Владимир Зеленский, министр по возвращению Крыма, признает, что "реинтеграция" не произойдет не сразу - "это только вопрос времени".

В беседе с РИА новости вице-спикер крымского парламента ответил:

"Все это очередная глупость. Какие репарации?".

Ефим Фикс напомнил всем, что слово "репарации" означает выплаты за ущерб нанесенный в ходе военных действий которых при присоединении не было. Там прошел референдум в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

"Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят".

Также он упомянул, что подобное желание жителей полуострова вполне логично, поскольку украинские власти долгое время по частям разворовывали Крым.

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