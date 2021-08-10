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Крымский парламентарий объяснил суть "глупых" высказываний Киева

Мир » Бывший СССР » Украина

То, что Россия будет выплачивать России репарации за Крым - это очередная глупость. Такое мнение высказал Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Крымский парламентарий объяснил суть "глупых" высказываний Киева

На Украине есть должность "министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий". То есть, прямо говоря, ответственный по возвращению Крыма в состав Украины. Сейчас ее занимает некто Алексей Резников, который недавно отличился громким заявлением, что Россия не только обязательно вернет полуостров, но и останется должна выплачивать Киеву репарации. 

Единственное, как и президент Украины Владимир Зеленский, министр по возвращению Крыма, признает, что "реинтеграция" не произойдет не сразу - "это только вопрос времени".

В беседе с РИА новости вице-спикер крымского парламента ответил: 

"Все это очередная глупость. Какие репарации?".

Ефим Фикс напомнил всем, что слово "репарации" означает выплаты за ущерб нанесенный в ходе военных действий которых при присоединении не было. Там прошел референдум в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

"Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят".

Также он упомянул, что подобное желание жителей полуострова вполне логично, поскольку украинские власти долгое время по частям разворовывали Крым. 

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Автор: Иван Лебедев, Куратор: Любовь Степушова
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