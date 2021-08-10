Украинский генерал рассказал о политических фобиях Зеленского

Генерал и бывший губернатор Луганской области Геннадий Москаль прямо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится российского лидера Владимира Путина.

По мнению военного, именно в этом кроется главная причина того, что встреча между главами государств так и не состоялась. Зеленский просто не может на нее решиться, уверяет Москаль.

"У него какая-то фобия перед Путиным", — объяснил бывший губернатор.

С данным заявлением он выступил в эфире украинского телеканала "Наш".

Также Геннадий Москаль добавил, что президент Украины никогда не поедет в Москву по тем же причинам. Однако на встречу между Россией и Украиной на высшем уровне не стоит рассчитывать и в других странах.

Напоминаем, что ранее в эфире украинского телеканала "Дом" Владимир Зеленский сделал ряд провокационных заявлений о России, Крыме, Донбассе и русских. В частности, он предложил всем жителям Украины, идентифицирующим себя как представителей русской нации, покинуть страну.

На этот счет также высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова:

"Зеленский бросает в страну камень раздора", — считает она.

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