Генерал и бывший губернатор Луганской области Геннадий Москаль прямо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится российского лидера Владимира Путина.
По мнению военного, именно в этом кроется главная причина того, что встреча между главами государств так и не состоялась. Зеленский просто не может на нее решиться, уверяет Москаль.
"У него какая-то фобия перед Путиным", — объяснил бывший губернатор.
С данным заявлением он выступил в эфире украинского телеканала "Наш".
Также Геннадий Москаль добавил, что президент Украины никогда не поедет в Москву по тем же причинам. Однако на встречу между Россией и Украиной на высшем уровне не стоит рассчитывать и в других странах.
Напоминаем, что ранее в эфире украинского телеканала "Дом" Владимир Зеленский сделал ряд провокационных заявлений о России, Крыме, Донбассе и русских. В частности, он предложил всем жителям Украины, идентифицирующим себя как представителей русской нации, покинуть страну.
На этот счет также высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова:
"Зеленский бросает в страну камень раздора", — считает она.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.