С поличным: танкеры США перевозят украденную сирийскую нефть в Ирак

Американские военные, дислоцирующиеся в Сирии якобы для охраны нефтяных месторождений страны на самом деле организовали незаконные пути транзита "чёрного золота" в Ирак.

Подобные сообщения не один раз появлялись в мировых СМИ. И вот в начале недели американцы были пойманы с поличным сирийскими журналистами.

По данным информационного агентства SANA в понедельник американские войска позволили колонне из 80 автомобилей, включая автоцистерны с украденной сирийской нефтью, пересечь "нелегитимный” переход Аль-Валид в Ирак.

Информагентство со ссылкой на местные источники из города Рмелан в северо-восточной провинции Хасака сообщает, что колонну сопровождала бронетехника.

"Это не первый нефтяной караван: в четверг 25 американских автоцистерн с украденной нефтью также направились из Сирии в Ирак", — пишет SANA и напоминает, что в прошлом году Дамаск решительно осудил соглашение, подписанное между курдскими боевиками SDF и американской нефтяной компанией, объявив его недействительным, поскольку оно "было направлено на кражу нефти страны".

О том, что с "охраной американцами нефтяных объектов в Сирии" всё не так прозрачно, как сами Штаты говорят, ещё в феврале заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу:

"… месторождения нефти контролируются США, и там идёт неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда", — сказал российский министр во время переговоров глав министерств иностранных дел и обороны Италии и России в феврале прошлого года.