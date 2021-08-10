Американские военные, дислоцирующиеся в Сирии якобы для охраны нефтяных месторождений страны на самом деле организовали незаконные пути транзита "чёрного золота" в Ирак.
Подобные сообщения не один раз появлялись в мировых СМИ. И вот в начале недели американцы были пойманы с поличным сирийскими журналистами.
По данным информационного агентства SANA в понедельник американские войска позволили колонне из 80 автомобилей, включая автоцистерны с украденной сирийской нефтью, пересечь "нелегитимный” переход Аль-Валид в Ирак.
Информагентство со ссылкой на местные источники из города Рмелан в северо-восточной провинции Хасака сообщает, что колонну сопровождала бронетехника.
"Это не первый нефтяной караван: в четверг 25 американских автоцистерн с украденной нефтью также направились из Сирии в Ирак", — пишет SANA и напоминает, что в прошлом году Дамаск решительно осудил соглашение, подписанное между курдскими боевиками SDF и американской нефтяной компанией, объявив его недействительным, поскольку оно "было направлено на кражу нефти страны".
О том, что с "охраной американцами нефтяных объектов в Сирии" всё не так прозрачно, как сами Штаты говорят, ещё в феврале заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу:
"… месторождения нефти контролируются США, и там идёт неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда", — сказал российский министр во время переговоров глав министерств иностранных дел и обороны Италии и России в феврале прошлого года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.