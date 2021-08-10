Расслабились или обленились: американцы не хотят работать

Число вакансий в США достигло нового рекорда, подскочив с 590 тысяч в июне до 10,1 млн к началу августа.

Такие данные публикует сегодня Департамент труда, сообщивший, что в стране отмечен резкий дефицит рабочей силы.

"Особенно остро не хватает рук в таких секторах, как досуг и гостеприимство, поскольку экономика вновь открывается после пандемических ограничений. Однако, несмотря на ослабление ограничений, рабочие не поспешили вернуться на рабочие места в ожидаемых количествах", — говорится в сообщении.

В том, что американцы не спешат возвращаться к нормальной трудовой жизни, по мнению аналитиков Департамента, виноваты "щедрые пособия по безработице и связанные с пандемией отставки и карьерные изменения".

Экономисты также все больше уверены, что уровень безработицы в США достигнет предпандемийного уровня в следующем году, а Goldman Sachs прогнозирует уровень 3,5% к концу 2022 года.

К слову, с подобным американскому дефицитом кадров Россия, по прогнозу специалистов в области трудовых отношений, столкнется к 2030 году:

HR-консультант: к 2030 году Россию ждёт дефицит кадров

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