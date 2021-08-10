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Лукашенко ответил на обвинения в "отмашке на убийство" Шишова

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В ходе большой пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, белорусского президента ожидаемо спросили про смерть главы Белорусского дома на Украине Виталия Шишова.

Лукашенко ответил на обвинения в "отмашке на убийство" Шишова

Напомним, диссидент Шишов был найден повешенным на прошлой неделе в одном из парков Киева. Полиция возбудила дело по статье "убийство". Соратники и коллеги Шишлова "по борьбе с режимом" подозревают, что к его смерти причастны "агенты диктатора", которые за ним якобы следили.

Александр Лукашенко опроверг утверждения о причастности его спецслужб к этому событию:

"Кем он был для меня и для Беларуси? Для нас он был просто никем", — сказал Батька журналистам.

Про Тимановскую

Спросили журналисты Лукашенко и про спринтершу Кристину Тимановскую, которая прямиком с Олимпиады в Токио улетела в Польшу "после ссоры с тренерами команды".

Белорусский президент искренне удивился тому, что его и его окружение из-за этого случая подозревают в политическом давлении на неугодных:

"Да кто она такая? Она заняла 36-е место в своей дисциплине — больше ничего не говори! — ответил он задавшему вопрос журналисту. — Почему мы включили ее? МОК рекомендовал. Кстати, в Токио вообще ни одного человека из КГБ не было".

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Лукашенко. Большой разговор с Президентом. 9 августа 2021 | ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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