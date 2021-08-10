Украинский политолог Вадим Карасев "просветил" заинтересованную общественность, почему его страна, несмотря на горячее желание и прилагаемые властями усилия, до сих пор не вошла ни в состав Евросоюза, ни в блок НАТО.
Как заявил Карасев в эфире ТК "Украина -24", все дело в том, что Германия и Франция "очень боятся" военной мощи Киева.
По его словам, Париж и Берлин просто "не желают" расставаться с доминирующими позициями, которые сегодня занимают в Европе.
Карасев уверен: имеющая большую территорию, на которой живет много людей, Украина станет лидером Восточной Европы, объединив вокруг себя страны, лишив тем самым Европу Западную главенства в "европейской семье".
"Это изменит все балансы, это не в интересах Германии и Франции, ведь тогда проатлантический фланг Европы будет по сути антинемецким", — поведал Карасёв телезрителям украинского канала.
К слову, на днях "военная мощь" Украины усилилась покупкой у Великобритании двух кораблей:
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