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В Бундестаге потребовали повторить интервенцию в Афганистан

Мир

Жаркие споры разгорелись в немецком Бундестаге после того, как глава Комитета по иностранным делам заявил, что Германия должна подготовить свои вооруженные силы для еще одной операции в Афганистане, чтобы помешать талибам завоевать его.

В Бундестаге потребовали повторить интервенцию в Афганистан

"Президент США Джо Байден должен остановить вывод американских войск из Афганистана, — сказал Норберт Реттген в интервью газете FAZ. — В противном случае боевики Талибана* (запрещенная в РФ группировка) возьмут контроль над страной силой. Эта драма надвигается. Мы должны остановить это ради собственной безопасности”.

Депутат также заявил, что вывод войск США, который, как ожидается, будет завершен к началу сентября, может стать "первой крупной политической катастрофой” для Байдена.

Реттген утверждал, что талибы должны быть остановлены в Афганистане до наступления зимы, а сделать это можно только одним способом — очередным вмешательством международной коалиции.

"У нас, немцев, есть военные возможности. Мы должны их использовать, потому что европейская безопасность находится под большей угрозой, чем безопасность Соединенных Штатов, если произойдет возрождение "Аль-Каиды*" совместно с талибами.

Коллеги Реттгена не разделили его "панических настроений" 

Иоганн Вадефул, заместитель главы парламентской группы консервативного союза -к которой принадлежит и сам Реттген, — заявил немецкому информационному агентству DPA, что не видит причин для еще одного вмешательства.

"Миссия Бундесвера в Афганистане была завершена на уровне НАТО, — сказал он, имея в виду Вооруженные силы Германии. — Я не вижу ни политической, ни военной отправной точки для нового решения о развертывании”.

Вадефул добавил, однако, что немецкие войска в любом случае могут оставаться в Афганистане дольше, чем американские, поскольку нынешний мандат Бундестага гарантирует их присутствие на афганской земле по крайней мере до января 2022 года.

Другие депутаты Бундестага были более критичны в своем ответе на идеи Реттгена.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, представительница парламентской фракции Свободной демократической партии, заявила, что именно такие предложения привели к предыдущим вторжениям, а сейчас, по ее словам, "настало время для дипломатии”.

Больше конкретики было в комментарии экс-министра иностранных дел Йошки Фишера. Он считает, что присутствие немецких войск в Афганистане вряд ли что-то изменит:

"В Кундузе располагалась наша крупная база. И не помешало ему попасть в руки талибов".

Министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр также раскритиковала предложение Реттгена:

"Те, кто сейчас требует от бундесвера очередного вмешательства в Афганистан, должны задать себе вопрос: с какой целью? Какая стратегия? Какие партнеры? — написала она в твиттере. — Любой, кто хочет нанести талибам окончательное поражение, должен будет выполнить очень тяжелую и длительную боевую задачу. Такой человек должен быть готов поставить под угрозу жизни многих наших солдат”.

Напомним, что за последние несколько дней талибы захватили контроль над шестью провинциальными столицами Афганистана.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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