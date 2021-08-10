Кольцо сжимается: талибы в Афганистане захватили шестой крупный город

В понедельник в Афганистане бойцами группировки Талибан* (запрещена в РФ) одержана еще одна стратегическая победа над правительственными войсками: захвачен город Айбак. Таким образом под контролем талибов уже шесть региональных столиц страны.

Выступая перед AFP, официальный представитель Афганистана Сефатулла Самангани заявил, что "талибы захватили город Айбак и полностью контролируют его”.

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил в своем Твиттере, что город полностью находится под контролем боевиков, губернатор и начальник полиции арестованы, разведывательное управление и все его филиалы "очищены".

Эту информацию подтвердил заместитель губернатора провинции Саманган, центром которой является город Айбак.

"Талибы официально взяли город под свой контроль в понедельник, сенатор сдался и попросил Афганистан вывести свои войска из этого района, чтобы избежать дальнейшего конфликта".

Напомним, в воскресенье под контроль Талибана* (запрещенная в РФ организация) перешли северный город Кундуз, а также Сар-э-Пуль и Талукан.

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