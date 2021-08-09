Противники COVID-паспортов попытались взять штурмом студию "Би-би-си" в Лондоне

Жители Лондона, выступающие против антиковидных требований, пошли на штурм телецентра "Би-би-си". Об инциденте сообщает RT.

Так участники выразили своё несогласие с ограничениями и введением паспортов вакцинации от COVID-19.

Ситуация около здания "Би-би-си" обострилась, когда протестанты выстроились в живую цепь перед сотрудниками полиции, призывая других протестующих держаться в очереди.

В результате произошли столкновения с сотрудниками полиции, которые охраняли вход в здание телеканала.

Данных о задержанных и раненых пока нет.

Представители "Би-би-си" отказались комментировать вопросы безопасности телестудии.

Напомним, что введённые из-за пандемии ограничения, были отменены в Великобритании ещё в 19 июля. Но по-прежнему действует требования носить маски в транспорте и соблюдать изоляцию в течение десяти дней после контакта с заражённым COVID-19. Это касается и полностью вакцинированных граждан.

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