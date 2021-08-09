"На вилах вынесли бы Зеленского": Лукашенко отказался от санкций против Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить санкции против Украины, однако если бы Белоруссия захотела, то легко смогла бы поставить Киев "на колени", прекратив поставки горюче-смазочных материалов.

"Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах бы вынесли Зеленского и всех остальных", — сказал Лукашенко.

В понедельник, 9 августа во Дворце Независимости проходит "Большой разговор" с Александром Лукашенко. В ходе мероприятия белорусский лидер отвечает на вопросы журналистов, представителей общественности, экспертов и медийных персон.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скоро оставит пост главы государства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.