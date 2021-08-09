Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить санкции против Украины, однако если бы Белоруссия захотела, то легко смогла бы поставить Киев "на колени", прекратив поставки горюче-смазочных материалов.
"Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах бы вынесли Зеленского и всех остальных", — сказал Лукашенко.
В понедельник, 9 августа во Дворце Независимости проходит "Большой разговор" с Александром Лукашенко. В ходе мероприятия белорусский лидер отвечает на вопросы журналистов, представителей общественности, экспертов и медийных персон.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скоро оставит пост главы государства.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.