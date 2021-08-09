Google Maps отметили резиденцию Лукашенко как "поместье диктатора"

Сегодня проходит пресс-конференция "Большой разговор" Александра Лукашенко в честь годовщины выборов, после которых по стране прошли массовые протесты. Дворец независимости, резиденция политика, где проводят "Большой разговор", отобразился в Google Maps как "поместье диктатора".

Никакой диктатуры нет

Сервис Google-карты обозначил Дворец независимости как "поместье диктатора". В нём Лукашенко заявил, что белорусский народ отстоял свой исторический выбор. Президент подчеркнул, что в Белоруссии нет диктатуры, поскольку у республики нет таких ресурсов.

Бегуны от Лукашенко

Кроме того, Лукашенко прокомментировал решение белорусских спортсменов не возвращаться на родину. Он уверен, что Кристина Тимановская связалась с "дружками в Польше" и получила инструкцию "бежать к полицейским и кричать про КГБ".

"Западный заказ"

Также президент высказался о политическом блогере и экс-главреде "NEXTA" Романе Протасевиче. Лукашенко назвал парня "заказом" Запада. Активиста задержали благодаря экстренной посадки самолёта из-за сообщения о минировании. Сейчас президент "не рад, что этот Протасевич здесь оказался", но вынужден его защищать, чтобы не повторилась трагедия Виталия Шишова.

Российские олигархи и Крым

Помимо этого, Лукашенко рассказал, что признает Крым частью России, если это сделают все российские олигархи. Политик добавил:

"Хоть меня многое связывает — Будапештская декларация, помните, мы её подписывали? Но я и через это переступлю".

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