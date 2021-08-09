Сегодня проходит пресс-конференция "Большой разговор" Александра Лукашенко в честь годовщины выборов, после которых по стране прошли массовые протесты. Дворец независимости, резиденция политика, где проводят "Большой разговор", отобразился в Google Maps как "поместье диктатора".
Сервис Google-карты обозначил Дворец независимости как "поместье диктатора". В нём Лукашенко заявил, что белорусский народ отстоял свой исторический выбор. Президент подчеркнул, что в Белоруссии нет диктатуры, поскольку у республики нет таких ресурсов.
Кроме того, Лукашенко прокомментировал решение белорусских спортсменов не возвращаться на родину. Он уверен, что Кристина Тимановская связалась с "дружками в Польше" и получила инструкцию "бежать к полицейским и кричать про КГБ".
Также президент высказался о политическом блогере и экс-главреде "NEXTA" Романе Протасевиче. Лукашенко назвал парня "заказом" Запада. Активиста задержали благодаря экстренной посадки самолёта из-за сообщения о минировании. Сейчас президент "не рад, что этот Протасевич здесь оказался", но вынужден его защищать, чтобы не повторилась трагедия Виталия Шишова.
Помимо этого, Лукашенко рассказал, что признает Крым частью России, если это сделают все российские олигархи. Политик добавил:
"Хоть меня многое связывает — Будапештская декларация, помните, мы её подписывали? Но я и через это переступлю".
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.