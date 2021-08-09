Украина хочет обязать Россию платить за Крым

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил в интервью Евгению Киселеву, что Россия обязательно выплатит Украине репарации за присоединение Крыма.

Министр по делам реинтеграции так называемых "временно оккупированных территорий" заявил, что быстро вернуть Крым не получится. Он отметил, что вопрос территориальной принадлежности полуострова будет одним из условий для "возвращения России в мировое сообщество".

Необходимо убедить россиян в том, что вхождение Крыма в состав России принесло вред стране, уверен министр.

Резников напомнил, что после Второй мировой войны Германия обязалась выплатить репарации странам, которые пострадали от действий Гитлера. Он подчеркнул, что руководство Германии до сих пор выплачивает эти компенсации.

Вице-премьер считает, что Россия тоже будет платить Украине в будущем.

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