"Очень скоро": Лукашенко ответил, когда покинет пост

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скоро покинет свой пост. Заявление прозвучало ходе "Большого разговора с президентом".

При этом Лукашенко попросил не гадать, когда именно он оставит должность. "Очень скоро", — сказал он.

Глава республики не назвал своего возможного преемника и подчеркнул, что следующего президента страны должны выбрать граждане Белоруссии.

Ранее Лукашенко сказал, что в прошлом году президентские выборы прошли открыто и базировались на демократических принципах. Он добавил, что некоторые кандидаты в президенты готовились "долбить власть", а не вести честные и справедливые выборы.

В Белоруссии на протяжении шести месяцев длились массовые акции протеста, которые вспыхнули после президентских выборов 9 августа 2020 года. Правоохранители подавляли митинги силовым путем. Они задержали десятки тысяч людей. Задержанные рассказывали о пытках и избиениях.

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