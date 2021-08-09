Поджигатель собора убил католического священника во Франции

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в департаменте Вандея был убит католический священник.

Глава МВД выразил поддержку всем французским католикам после трагического инцидента в Вандее и сообщил, что направляется туда.

По данным СМИ, преступление совершил мужчина, который поджог собор в Нанте в прошлом году. Он пришел в полицию и признался, что убил священника из общины, которая приняла его.

Примечательно, что после поджога собора преступник не был привлечен к уголовной ответственности и находился на свободе.

Cобор Святых Петра и Павла загорелся 18 июля. Пожар длился в течение нескольких часов. Следователи пришли к выводу об умышленном поджоге. Оказалось, что к противоправным действиям причастен 39-летний волонтер, выходец из Руанды, который помогал в храме и в день пожара должен был запереть двери. Однако он был отпущен свободу без предъявления обвинений.

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