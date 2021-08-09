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Лукашенко: применение силы на Донбассе закончится для Киева трагедией

Мир » Бывший СССР

В ходе "Большого разговора с Президентом" Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину воздержаться от попыток силового урегулирования ситуации на Донбассе.

Лукашенко: применение силы на Донбассе закончится для Киева трагедией

Отвечая на вопрос о роли Белоруссии в мерах по прекращению огня на востоке Украниы, он высказался против военных методов решения проблемы. Также Лукашенко сказал о недопустимости участия третьих стран в вооруженном конфликте:

"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне".

В случае столкновений украинской армии с Россией, президент Белоруссии пообещал встать между враждующими сторонами "даже если это будет угрожать его жизни". 

При этом он исключил возможность подобного варианта развития событий. По его мнению, на Украине хватает здравомыслящих людей, которые не допустят войны:

"разумных голов в Украине достаточно".

В довершение этой темы Лукашенко еще раз напомнил о том, чем для украинского народа может обернуться попытка вернуть контроль над Донбассом военным путем:

"Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины".

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Донбасс 360
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Любовь Степушова
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