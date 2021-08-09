"За мной не заржавеет": Лукашенко сказал, когда признает Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда признает Крым в составе Российской Федерации. Об этом политика спросили журналисты во время мероприятия "Большой разговор с Президентом".

По словам Александра Лукашенко, этот вопрос ему постоянно задаёт российский журналист Владимир Соловьёв. Президент ответил:

"Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает — Будапештская декларация, помните, мы её подписывали? Но я и через это переступлю".

Также Александр Лукашенко назвал украинских политиков "безумцами", поскольку те возмутились его приездом в Крым.

Крым стал частью Российской Федерации в 2014 году. Власти Белоруссии не признали результаты референдума. Президент Владимир Путин объяснил, что таким образом Александр Лукашенко хочет сохранить хорошие отношения с соседней страной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и пообещал вернуть Крым. По мнению политика, россияне на полуострове — чужаки.

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