Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, 8 августа, опубликовал декларацию "по случаю первой годовщины фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси".

В документе сделан акцент на том, что "непризнанный ЕС правитель в Минске игнорирует верховенство права и международные обязательства Белоруссии и нарушает обязательства в области прав человека".

Далее в декларации повторяются заверения Брюсселя в том, что Евросоюз "обязуется помочь Беларуси стабилизировать свою экономику", сделав ее устойчивой и демократичной.

А также сообщается, что в рамках имеющегося у Брюсселя плана поддержки Белоруссии (начнет действовать тогда, когда она "станет демократической") запланировано выделение порядка €3 млрд.

Кроме того, согласно документу,

"ЕС остается единым в дальнейшей поддержке народа Беларуси, в том числе путем оказания чрезвычайной помощи жертвам угнетения, независимым средствам массовой информации и гуманитарной помощи гражданскому населению".

К слову, сама белорусская диаспора в Европе, похоже, уже устала "поддерживать соотечественников:

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