Политолог о Зеленском: Москва сделала скромного еврейского парня националистом

Предложив пророссийски настроенным жителям Донбасса уехать в Россию, Владимир Зеленский окончательно дал понять, что ни на какие уступки Москве он идти не готов.

Так считает Сергей Руденко, украинский журналист и политический обозреватель:

"Призыв Владимира Зеленского к жителям самопровозглашенных республик определиться, с кем они — с Украиной или Россией, ставит точку в метаниях самого главы украинского государства. Озвученная им формула — "хочешь жить в РФ, езжай туда" — дает четко понять пока ещё украинцам с двуглавым паспортом в кармане и Москве: будущее Донбасса официальный Киев видит без какого-либо влияния России".

"Национализм Зеленского взращен Москвой"

Руденко не отрицает того, что Зеленский вряд ли победил бы Порошенко на выборах, если бы выступил тогда с подобным заявлением. Но при этом утверждает, что именно Москва сделала "скромного еврейского парня, родившегося в Кривом Роге", украинским националистом.

Владимир Зеленский

Политолог уверен, что Зеленский добровольно пошёл по пути Леонида Кучмы, который "усевшись в президентское кресло на пророссийской риторике, очень быстро отказался от нее".

И "жесткость последних высказываний" украинского президента следует воспринимать как свидетельство того, что президентская команда дала сигнал Москве:

мы с вами окончательно расходимся.

"Очевидно, что в решении вопросов будущего востока Украины и крымского полуострова Зеленский полагается исключительно на международное сообщество. За два года президентства Зеленский прошел путь от человека, готового заглядывать в глаза Путина, до политика, который способен войти в жесткий клинч с Россией, отстаивая интересы своей страны", — резюмирует Руденко.