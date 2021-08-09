Малолюдно и тихо: митинг в годовщину белорусского протеста прошел в Берлине

В Берлине в воскресенье прошла акция, приуроченная к годовщине с момента начала массовых протестов в Белоруссии.

Представители диаспоры пришли к посольству страны с бело-красно-белыми флагами. При общении с журналистами они не называли ни фамилий, ни место жительства. Говорят только, что хотят выразить солидарность с оппозицией, возглавляемой Светланой Тихановской.

Об этом рассказывает немецкий таблоид Deutche Welle.

"Год назад очередь у посольства Беларуси тянулась на десятки метров, а из-за шествия противников Лукашенко был частично перекрыт бульвар Унтер-ден-Линден. Год спустя темы митинга — пытки, репрессии, убийства. Три полицейских наряда присматривают за порядком, но вмешиваются только для того, чтобы напомнить собравшимся, что пандемия все еще продолжается и что на массовых акциях полагается носить защитную маску, закрывающую рот и нос. Содержание речей и плакатов полицейских не интересует", — пишет издание.

От всеобщего вдохновения и повального восторга Светланой Тихановской, царившего на шествии год назад, осталось немного — участники акции в центре Берлина очень осторожно высказывались по поводу того, сможет ли оппозиция добиться ухода Лукашенко.

"Сегодня год, как у белорусов была огромная надежда изменить жизнь к лучшему и, к сожалению, она не совсем осуществилась. Этот год был очень сложным, — говорит участница митинга Алена, которая уже 9 лет живет в Германии и даже не имеет белоруского гражданства. — Я верила, что Тихановская выиграла выборы — и что все изменится. Но все оказалось очень подло".

"Репортеры без границ": всякая диктатура заканчивается

На митинге выступали не только белорусские оппозиционеры, но и немецкие активисты.

Директор немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир говорит, что пришел на акцию в знак солидарности со всеми, кто выходил на улицы с требованиями демократических реформ — но, прежде всего, с теми, кто оказался за решеткой из-за профессиональной деятельности. Он считает санкции ЕС "частично правильными", но меры против белорусской авиационной компании Белавиа — неверными, поскольку они осложняют ситуацию для тех, кто хочет покинуть страну.

"Я хочу, чтобы солидарность (с белорусской оппозицией — ред.) не прекращалась, — говорит Мир. — Даже несмотря на то, что сегодня людей меньше, чем год назад, я бы хотел, чтобы в следующем году мы чуточку приблизились к тому, чтобы диктатор Александр Лукашенко ушел".

Кристиан Мир уверен: рано или поздно это случится:

"Уже на следующей неделе Берлин будет отмечать 60-летие с момента строительства Берлинской стены — которую строила диктатура, тоже преследовавшая журналистов, и в какой-то момент она исчезла — и ровно то же самое в какой-то момент случится и с Александром Лукашенко", — указал представитель "Репортеров без границ".

ДЛЯ СПРАВКИ

Митинг в центре Берлина организовало движение "Разам", зародившееся среди белорусских эмигрантов в Германии на волне стихийных протестов против итогов президентских выборов 2020-го года.

Сопредседатель движения Анна Шкор говорит, что число участников воскресной акции примерно соответствует ожиданиям организаторов — около полутора сотен человек.

"Надеюсь, что в следующем году в Белоруссии пройдут-таки свободные выборы. А еще хотелось бы немножко больше активных действий от Европы, немного более креативного подхода к решению проблем в Беларуси, а не такого медленного как сейчас”.