Триумфальное шествие талибов по Афгану: за сутки захвачены три крупных города

Талибы в воскресенье захватили три региональные столицы в Афганистане, продолжив тем самым уверенное "шествие" по стране.

За сутки Талибаном* (организация, запрещенная в РФ) с интервалом в несколько часов взяты под контроль северный город Кундуз, а также Сар-э-Пуль и Талукан.

Таким образом, уже пять региональных столиц пали перед боевиками с пятницы. Кундуз является их самым важным завоеванием в этом году.

Важность Кундуза

Захват Кундуза является самым значительным достижением талибов с тех пор, как они в мае начали свое наступление. Город, в котором проживает 270 тысяч человек, считается воротами в богатые минералами северные провинции страны.

Афганистан, Кундуз

А его расположение делает город стратегически важным, так как есть автомагистрали, соединяющие Кундуз с другими крупными городами, включая Кабул, и провинция граничит с Таджикистаном.

Эта граница используется для контрабанды афганского опиума и героина в Центральную Азию, которая затем попадает в Европу. Контроль над Кундузом означает контроль над одним из важнейших маршрутов контрабанды наркотиков в регионе.

Официальный Кабул и союзники

Тем временем афганское правительство заявило, что его войска "ведут бои за возвращение ключевых объектов". Сообщалось также о тяжелых боях в Герате на западе и в южных городах Кандагар и Лашкар-Гах.

Напомним, насилие обострилось по всему Афганистану после того, как США и другие международные силы начали выводить свои войска из страны после 20 лет военного присутствия.

В последние недели боевики движения "Талибан" стремительно продвигаются вперед. Захватив большие участки сельской местности, они теперь нацеливаются на ключевые города и поселки.

США усилили авиаудары по позициям талибов. Боевики же говорят, что западная коалиция нанесла удар по двум больницам и школе в городе Лашкар-Гах. Ни одно из этих утверждений не было независимо проверено.

Посольство США в Афганистане осудило "новое насильственное наступление талибов на афганские города", заявив, что действия группировки по "насильственному навязыванию своего правления неприемлемы".

"Они демонстрируют бессмысленное пренебрежение к благосостоянию и правам гражданских лиц и усугубят гуманитарный кризис в этой стране", — говорится в заявлении.

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