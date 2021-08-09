EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доказано: COVID может вызвать мужское бесплодие и сексуальную дисфункцию
Эксперты оценили семидневную трудовую неделю
Депутат Алексей Журавлев поблагодарил Шнурова за поддержку Булановой
ВСУ заставляют гражданских рыть окопы на линии соприкосновения с ЛНР
Украинская легкоатлетка будет объясняться перед минобороны за фото с россиянкой
Экс-президент Киргизии Акаев, проходящий по делу о коррупции, улетел в Москву
В Армении погиб российский военнослужащий
РЖД проводит расследование массового отравления детей в поезде
Россия стала пятой в итоговом зачёте ОИ-2020: не хватило медалей гимнасток

Союзники Нетаньяху в гневе: он "посмел осквернить шаббат"

Мир

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху подвергся жесткой критике со стороны собственных сторонников за то, что в субботу поздравил гимнастку Линой Ашрам с олимпийским золотом.

Союзники Нетаньяху в гневе: он "посмел осквернить шаббат"

Возмутил политиков не сам факт звонка политика спортсменке, а "неуважение к традиции шаббата", запрещающей евреям работать в субботу.

Напомним, гимнастка Линой Ашрам стала третьей обладательницей золотой олимпийской медали в истории Израиля, обыграв россиянку Дину Аверину.

К слову, ее победа, по мнению экспертов и болельщиков стала "нечестной" — израильтянка уронила свою ленту, что считается серьезной ошибкой в дисциплине, но все же получила первое место.

Нетаньяху позвонил в Ашрам, чтобы поздравить ее, а через несколько часов выложил видеозапись этого разговора в социальные сети. По-видимому, он хотел заработать какие-то политические очки, "засветившись" раньше своего соперника, нынешнего премьер-министра Нафтали Беннета, который известен как религиозный человек и строго соблюдает шаббат.

Но амбиции политика не пришлись по душе ортодоксальным евреям в собственном оппозиционном блоке Нетаньяху. Их осуждения начали сыпаться, как только в Израиле наступила ночь и с появлением первых звезд на небе закончился шаббат.

"Нетаньяху осквернил шаббат, опубликовав свое заявление в субботу", — написал в twitter председатель партии Объединенного иудаизма Торы (UTJ) Моше Гафни.

"День отдыха в иудаизме настолько священен, что человек просто не может просить прощения после неуважения к нему. Бывший премьер-министр оскорбил многих соблюдающих шабат евреев и оскорбил своих верных партнеров, для которых святая суббота очень дорога их сердцам”, — заявил глава партии Шас Арье Дери.

"Даже золотая олимпийская медаль не является достаточно достойной причиной для того, чтобы осквернять субботу”, — отметил Бецалель Смотрич, глава крайне правой партии религиозного сионизма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Триумфальное шествие талибов по Афгану: за сутки захвачены три крупных города
Союзники Нетаньяху в гневе: он "посмел осквернить шаббат"
Псих в метро Токио охотился на счастливых женщин. Пострадали 10 человек
Доказано: COVID может вызвать мужское бесплодие и сексуальную дисфункцию
На Украине назрела майданная ситуация: когда ожидается госпереворот
Эксперты оценили семидневную трудовую неделю
Депутат Алексей Журавлев поблагодарил Шнурова за поддержку Булановой
ВСУ заставляют гражданских рыть окопы на линии соприкосновения с ЛНР
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Украинская легкоатлетка будет объясняться перед минобороны за фото с россиянкой
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Василий Амирджанов Власти готовятся к реакции на результаты выборов Василий Амирджанов Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров
Центразия
Экс-президент Киргизии Акаев, проходящий по делу о коррупции, улетел в Москву
Новости спорта
Россия стала пятой в итоговом зачёте ОИ-2020: не хватило медалей гимнасток
Дмитрий Песков возразил американскому посольству по делу Baring Vostok
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Песков возразил американскому посольству по делу Baring Vostok
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников