Союзники Нетаньяху в гневе: он "посмел осквернить шаббат"

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху подвергся жесткой критике со стороны собственных сторонников за то, что в субботу поздравил гимнастку Линой Ашрам с олимпийским золотом.

Возмутил политиков не сам факт звонка политика спортсменке, а "неуважение к традиции шаббата", запрещающей евреям работать в субботу.

Напомним, гимнастка Линой Ашрам стала третьей обладательницей золотой олимпийской медали в истории Израиля, обыграв россиянку Дину Аверину.

К слову, ее победа, по мнению экспертов и болельщиков стала "нечестной" — израильтянка уронила свою ленту, что считается серьезной ошибкой в дисциплине, но все же получила первое место.

Нетаньяху позвонил в Ашрам, чтобы поздравить ее, а через несколько часов выложил видеозапись этого разговора в социальные сети. По-видимому, он хотел заработать какие-то политические очки, "засветившись" раньше своего соперника, нынешнего премьер-министра Нафтали Беннета, который известен как религиозный человек и строго соблюдает шаббат.

Но амбиции политика не пришлись по душе ортодоксальным евреям в собственном оппозиционном блоке Нетаньяху. Их осуждения начали сыпаться, как только в Израиле наступила ночь и с появлением первых звезд на небе закончился шаббат.

"Нетаньяху осквернил шаббат, опубликовав свое заявление в субботу", — написал в twitter председатель партии Объединенного иудаизма Торы (UTJ) Моше Гафни. "День отдыха в иудаизме настолько священен, что человек просто не может просить прощения после неуважения к нему. Бывший премьер-министр оскорбил многих соблюдающих шабат евреев и оскорбил своих верных партнеров, для которых святая суббота очень дорога их сердцам”, — заявил глава партии Шас Арье Дери. "Даже золотая олимпийская медаль не является достаточно достойной причиной для того, чтобы осквернять субботу”, — отметил Бецалель Смотрич, глава крайне правой партии религиозного сионизма.