Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе

Китайское издание Global Times China обвинило США в сокрытии данных о коронавирусе. Китай уверен, что первые заражения COVID-19 произошли до первой вспышки заболевания в Ухане.

СМИ аргументируют сокрытие данных тем, что в 2020 году во Флориде пропало более сотни записей о пациентах. Потом данные восстановили, а информацию об истории болезни засекретили. Как утверждают китайские журналисты, признаки болезни пациентов были обнаружены в начале 2020 года — за месяц до первых зарегистрированных случаев заболевания в штатах.

Global Times приводит еще один аргумент. В 2020 году во Флориде американский аналитик отказался скрывать данные о пациентах. В итоге приехала полиция штата и забрала оборудование.

Уханьский вирусолог Ян Чжаньцю не исключает, что США могли скрывать информацию о заражениях, чтобы "политизировать пандемию". Чжаньцю считает, что американские чиновники ищут способы "очернить Китай" путем сокрытия данных о заболевших пациентах.

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