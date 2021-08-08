ВСУ заставляют гражданских рыть окопы на линии соприкосновения с ЛНР

Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филиппоненко рассказал о постановочных обстрелах и гражданских лицах, роющих окопы для ВСУ.

По его словам, на Донбасс прибыли съемочные группы украинских телеканалов "1+1" и "5 канал" с целью заснять видеоматериалы, компрометирующие вооруженные силы самопровозглашенных республик.

Данную информацию журналистам РИА Новости от имени оборонного ведомства Луганской народной республики предоставил Иван Филиппоненко.

Редакционное задание съемочных групп украинских телеканалов заключается в создании репортажей, дезинформирующих общественность Украины. Филиппоненко считает, что обстрел сил ЛНР с боевых позиций ВСУ будет заснят в качестве агрессии со стороны самопровозглашенной республики:

"В связи с этим не исключаем провокаций со стороны ВСУ в период работы корреспондентских групп".

Также, он рассказал о том, что окопы для на линии фронта ВСУ были вырыты мирными гражданами в принудительном порядке. Задержанных за незначительные нарушение граждан заставляли работать в горячей точке, как бесплатную рабочую силу, утверждает Филиппоненко.

Напоминаем, что Киев продолжает вести военные действия на Донбассе с апреля 2014 года, цель которой ликвидировать автономные образования ДНР и ЛНР, заявившие о своей независимости после незаконной смены власти в Украине.

Согласно данным ООН в ходе боевых действий в Восточной Украине с 2014 года погибли порядка 13 тысяч человек, среди которых и представители мирного населения.

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