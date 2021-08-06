США: талибы окажутся в изоляции в случае захвата власти в Афганистане

Заместитель представителя США в ООН Джеффри Делорентис заявил, что если движение "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватит власть в Афганистане силовым путем, то его ждет международная изоляция. Об этом сообщает РИА Новости.

Делорентис призвал талибов прекратить вести боевые действия против правительственных сил.

"Талибан" должен услышать от международного сообщества, что мы не примем военного захвата власти в Афганистане или возвращения Исламского эмирата талибов. "Талибан" ждет изоляция и удел международной парии, если они выберут этот путь", — подчеркнул дипломат на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Он призвал талибов прекратить военное противостояние и пойти по пути политического урегулирования ситуации в стране.

"Талибан" активизировал наступление на позиции правительственной армии Афганистана после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из страны.

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