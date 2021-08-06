Глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал сегодня был убит рядом с российским посольством в Кабуле.
Данную информацию предоставил ТАСС со ссылкой телеканал 1TV.
По дополнительным сведениям раннее чиновник занимал должность заместителя пресс-секретаря президента Афганистана. В его убийстве подозревают неизвестных боевиков, вероятно причастных к движению "Талибан"*.
Напоминаем, что на данный момент а Афганистане после вывода из страны американских военных увеличились столкновения между правительственной армией и террористами.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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