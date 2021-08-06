Жириновский предложил Лукашенко план мести Европе

Лидер ЛДПР посоветовал Александру Лукашенко использовать афганских беженцев.

Владимир Жириновский заявил в Telegram, что у Белоруссии есть хорошая возможность ответить на провокации Польши и Литвы.

Лидер ЛДПР предлагает Александру Лукашенко организовать железнодорожный маршрут Кабул-Брест, чтобы афганские граждане, мечтающие покинуть свою страну из-за военного конфликта, могли без особых проблем отправиться в Европу.

По словам Жириновского, белорусские силовики помогут сотням тысяч беженцев доехать от Бреста до литовской или польской границы:

По правилам ЕС ни Варшава, ни Вильнюс не имеют права отказать им в проходе на свою территорию, они обязаны их приютить. Посмотрим, будут ли поляки и литовцы рады этому.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Александр Лукашенко возмущен действиями литовских властей.

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