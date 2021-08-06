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Понять и простить: британцы приютили убийцу дочери

Мир

Родители британки, погибшей в ДТП, простили мужчину, ставшего причиной смерти девушки. Более того, они после освобождения из тюрьмы приютили его у себя дома.

Понять и простить: британцы приютили убийцу дочери

Об этом рассказывает издание Metro.

Что случилось

24-летняя Мария Хименес умерла в 2017 году после автомобильной аварии, виновником которой стал ее приятель. Девушка попросила Ника Тая отвезти ее домой, потому что выпила и не могла сама сесть за руль.

Друг, у которого не было прав, чтобы управлять автомобилем, превысил скорость и врезался в разделитель на шоссе. Не пристёгнутая пассажирка скончалась на месте.

"Сначала семье было трудно преодолеть ярость из-за смерти дочери. Отец девушки, Фернандо Хименес, признался, что хотел купить мачете и убить виновника аварии. Однако его жена Элизабет, пожалела парня, чья семья жила в Сингапуре", — пишет издание.

По словам Хименеса, он долго не мог "простить Ника", но потом понял, что "речь идет не о прощении человека, а о прощении его глупости".

Когда парень вышел из тюрьмы — он отсидел 3,5 года вместо назначенных судом пяти — родители убитой им Марии встретили его.

"Ник обнял Фернандо и попросил у него прощения. С тех пор мужчина как сын для родителей своей подруги. Поскольку Нику некуда было идти, семья пригласила его жить с ними в Гилфорде (Англия), где он оставался в течение шести недель. А потом уехал домой в Сингапур.

Хименес и сейчас поддерживают с ним связь и ждут, чтобы увидеть его снова, когда позволит эпидемиологическая ситуация".

Кстати, после трагедии Элизабет Хименес начала работать "послом по примирению", помогая заключенным и их семьям приспособиться к своей новой, навсегда изменившейся жизни.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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