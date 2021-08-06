Немецкий таблоид Deutsche Welle оказался в центре разгорающегося политического скандала после того, как отказался удалять из Twitter словосочетание "польские гетто", употребленное для анонса статьи про героизм еврейских женщин во время Второй мировой войны.
Одним из первых на исторический ляп, оскорбляющий польский народ, отреагировало генеральное консульство Польши в Мюнхене. Дипломаты написали:
Посол Польши в Израиле Марек Маковской заявил в свою очередь, что "это очевидный случай отрицания Холокоста".
В итоге редакция DW признала, что "произошла ошибка с использованием фразы", однако удалять словосочетание журналисты не стали, объяснив это так:
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