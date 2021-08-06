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DW извинился за "польское гетто", но оставил всё как есть

Мир » Европа » Евросоюз

Немецкий таблоид Deutsche Welle оказался в центре разгорающегося политического скандала после того, как отказался удалять из Twitter словосочетание "польские гетто", употребленное для анонса статьи про героизм еврейских женщин во время Второй мировой войны.

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Твит буквально взорвал поляков

Одним из первых на исторический ляп, оскорбляющий польский народ, отреагировало генеральное консульство Польши в Мюнхене. Дипломаты написали:

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Посол Польши в Израиле Марек Маковской заявил в свою очередь, что "это очевидный случай отрицания Холокоста".

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В итоге редакция DW признала, что "произошла ошибка с использованием фразы", однако удалять словосочетание журналисты не стали, объяснив это так:

 

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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