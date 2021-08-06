Владимир Зеленский предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за непрекращающуюся войну на Донбассе.
В интервью ТК "Дом" украинский лидер заявил, что он мечтает, чтобы "стихли орудия", но от него в "этой ситуации мало, что зависит". По его словам, единственное, что может привести к миру в регионе (который де-юре украинский) — воля российского президента.
"90% успеха в этом деле — увы — зависит Владимира Путина, — сказал Зеленский. — Так получилось, что в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. Интересно знать, как он с этим живёт".
Лидер Незалежной подчеркнул, что люди по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе "не должны жить какими-то иллюзиями: вот если бы, да кабы":
"Меня часто спрашивают, есть ли планы А, Б, В и так далее. Есть. Все у нас есть. Но нужна ещё политическая воля. С украинской стороны есть и она".
В чем состоят все эти планы и воля, Зеленский, как всегда, не рассказал. Конструктивная конкретика в очередной раз не прозвучала.
Напомним, ранее украинский президент настоятельно рекомендовал всем, кто "считает себя русским" просто взять и уехать из Донбасса.
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