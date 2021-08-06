Белорусские оппозиционеры показали CNN "лагерь для политических" под Минском

Три слоя электрифицированного забора. Новые камеры слежения. Военная охрана и табличка с надписью "Вход воспрещен." Окна с решетками и отражающими стеклами, на недавно отремонтированных казарменных зданиях. Все пусто.

Это не отрывок из романа, а описание некоего места в Белоруссии, которое оппозиция называет "лагерем для политических диссидентов".

Этому загадочному месту сегодня посвящен спецрепортаж CNN.

В материале говорится о том, что этот "лагерь" расположен "примерно в часе езды от Минска", недалеко от поселка Новоколосово. Он находится на месте ракетного склада советской эпохи, который занимает более 80 га. На заброшенном ещё недавно участке начались ремонтные работы.

Активисты белорусской оппозиции уже давно высказывают опасения, что "авторитарный режим может прибегнуть к лагерям содержания под стражей, если обычные тюрьмы заполнятся".

Как утверждает CNN, в их (оппозиционных) рядах растет беспокойство по поводу очередной волны репрессий и арестов в ответ на демонстрации, посвященные 9 августа — годовщине спорных президентских выборов, которые вызвали прошлогоднее протестное движение.

Франак Вячорка, старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, сказал CNN:

"Неудивительно, что Александр Лукашенко пытается построить что-то вроде обычного лагеря для военнопленных, потому что новая волна протеста все равно поднимется. Это может быть вызвано его высказываниями, это может быть вызвано экономической ситуацией. Но оно придет. Он это понимает, и он также хочет быть готовым больше, чем в прошлом году".

К слову, напомним,

почти год назад белорусские диссиденты заявляли, что полиция несколько дней держала их "в лагере для военнопленных, временно оборудованном в помещениях наркологического стационара";

в октябре активистская группа бывших силовиков ByPol опубликовала аудиозапись, на которой якобы замминистра внутренних дел Николай Карпянков настаивает, что "необходимо построить переселенческие лагеря для наиболее более острых протестующих". На той записи мужской голос предлагал обустроить лагерь в ИТК города Ивацевичи.

Белорусское правительство назвало запись "фейковой новостью".