В Киргизии по обвинению в коррупции арестован экс-премьер-министр

Темир Сариев, экс-премьер-министр Кыргызстана, был задержан по обвинению в коррупции и занижении экологического риска, исходящего от одного из крупнейших в мире золотых рудников, встроенного в ледник.

Первомайский районный суд Бишкека объявил, что Сариев будет содержаться за решеткой как минимум до 30 сентября.

Центральноазиатская страна, напомним, оказалась в центре скандала, инициированного общественными активистами-экологами, которые утверждают, что рудник Кумтор стал "кормушкой" для чиновников, которые ради прибыли "наносят колоссальный вред окружающей среде".

Президент Садыр Джапаров, сторонники которого ранее устраивали акции протеста у места раскопок, пообещал в рамках своей предвыборной платформы свергнуть "всех чиновников, причастных к коррупции”.

Напомним, в мае правительственные чиновники объявили, что они взяли на себя руководство шахтой, вытеснив канадскую фирму Centerra Gold, которая ранее отвечала за добычу почти 16 тонн золота ежегодно. Фирма назвала этот шаг "государственном присвоением" и подала судебный иск.

Якуб Кроненберг, исследователь из Польского университета Лодзи, несколько лет назад предупредил, что "Кумтор является крупнейшей горнодобывающей операцией, мешающей ледникам во всем мире”, и что его воздействие на ледяные щиты было "огромным в абсолютном выражении”.

Однако " Centerra Gold оспаривает эти утверждения, заявляя, что собственные экспертные заключения правительства Кыргызстана "подтвердили, что рудник "Кумтор" эксплуатируется в соответствии с лучшими международными практиками и его рекомендации по улучшению были выполнены компанией". А таять ледник начал из-за изменений климата.

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